Кику осудил спекуляции политиков на трагедии фермеров (ВИДЕО)

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Ещё одну поездку Ион Кику совершил в Кагульский район. Главной темой обсуждений стала сложная ситуация в сельском хозяйстве. Премьер поговорил с местными аграриями, которые выразили опасения, что засуха может повториться и в предстоящие годы. В связи с этим они просят правительство оказать содействие в реализации конкретных проектов в сельском хозяйстве.

Представители правительства и предприниматели провели конструктивную и мирную беседу. Аграрии выступили с инициативами для решения существующих проблем.

В то же время Ион Кику осудил действия политиков, которые спекулируют на проблемах фермеров.

⁃ Аграрии блокируют трассы и создают неудобства другим гражданам. Это шантаж, и он недопустим, особенно когда идёт речь об экономическом агенте, который получает от государства в 3 раза больше, чем его вклад в бюджет, – сказал премьер.

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