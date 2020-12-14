Кику – оппозиции: Желаю вам на досрочных столько же мандатов, сколько было вашей “правды” о бюджетных законах (ВИДЕО)

Кику – оппозиции: Желаю вам на досрочных столько же мандатов, сколько было вашей “правды” о бюджетных законах (ВИДЕО)

В рамках сегодняшнего заседания правительства премьер-министр отметил, что многие депутаты от оппозиции даже не читали проекты бюджетных законов, однако это не помешало им заниматься спекуляциями и популизмом во имя досрочных выборов. 

Ион Кику обратился к этим избранникам с пожеланием.

– Желаю вам, чтобы на досрочных парламентских выборах вы получили столько же мандатов, сколько “правды” вы рассказали об этих проектах, – сказал он. 

Стоит отметить, что сегодня правительство рассматривает предложенные депутатами поправки к проектам бюджетно-налоговой политики, госбюджета, бюджетов социального и медицинского страхования.

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