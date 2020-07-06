Кику — оппозиции: Хватит от меня бегать. Жду вас в четверг на вашем рабочем месте

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Верхом абсурда и безответственности называет Ион Кику происходящее в Парламенте РМ. Некоторые депутаты, избранные гражданами в парламент для того, чтобы работать, а не для того, чтобы убегать от премьер-министра, бойкотируют уже три заседания подряд, отмечает он.

– Безусловно, потому что мы продвигаем проекты, которые абсолютно необходимы гражданам, я приду в парламент и в четверг, и в пятницу, и еще столько раз, сколько будет нужно. Посмотрим, как долго они еще будут от меня бегать, – отметил глава кабинета министров.

Премьер добавил, что в проект о внесении поправок в бюджет включены, в том числе, 175 миллионов леев для сотрудников образовательной системы. Кику подчеркивает, что, если по вине оппозиции в августе или сентябре учителя не получат зарплаты, ответственность за это будут нести данные партии.

– Если сложится такая ситуация, обещаю, что и вы останетесь без финансирования, “чтобы быть ближе к людям”. Жду вас в четверг на рабочем месте, уважаемые депутаты. Хватит от меня бегать, – подытожил он.

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