Кику обсудил с примарами Дрокии инициативы по развитию этого района (ВИДЕО)

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Премьер-министр РМ Ион Кику встретился сегодня с примарами населенных пунктов Дрокиевского района. Местная администрация рассказала главе правительства о трудностях, которые возникают в процессе реализации социальных проектов, а также выступила с предложениями по развитию региона.

В частности, руководство Дрокии попросило правительство оказать помощь в оснащении районной больницы необходимым для борьбы с пандемией оборудованием, в восстановлении дорожной инфраструктуры, а также в разрешении ситуации с сельским хозяйством, возникшей вследствие засухи этого года.

Ион Кику рассказал о действиях правительства в этом направлении. В частности, он отметил, что Фонд субсидирования сельского хозяйства был увеличен на 100 млн леев. Премьер призвал предпринимателей воспользоваться запущенными кабинетом министров программами, чтобы получить поддержку со стороны государства.

Говоря же о пандемии, Ион Кику отметил, что здоровье имеет приоритетное значение, и пообещал, что районная больница Дрокии получит всё необходимое оборудование для борьбы с коронавирусом. Участники встречи обсудили и ремонт дорог. В Дрокии соответствующие работы уже начались. Премьер обратил особое внимание на то, что они должны вестись качественно.

Примар села София рассказал о необходимости проведения ремонта в местной школе и об отсутствии средств для этого. Ион Кику пообещал, что финансирование для подготовки этого заведения к новому учебному году будет найдено.

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