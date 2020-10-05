Кику: Образование должно стать абсолютным приоритетом нашего общества

Кику: Образование должно стать абсолютным приоритетом нашего общества

Высокую роль работников системы образования отметил премьер-министр Ион Кику. Он пожелал всем учителям страны благодарности со стороны учеников и родителей, отметив, что все наши успехи и достижения – заслуга педагогов. 

– Образование должно стать абсолютным приоритетом нашего общества, ведь проблемы, которые есть в этой области, ставят под вопрос будущее нашей страны и молдавского народа. Наряду с медициной образование должно быть обеспечено финансовыми ресурсами, которые позволят развить данную сферу и адаптировать её к самым высоким стандартам. Твёрдо уверен, что эта задача реализуема, – отметил премьер-министр.

Он пожелал работникам системы образования здоровья и процветания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md