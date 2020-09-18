Кику обратил внимание посла США на нападки на ЦИК и необоснованные обвинения в фальсификациях со стороны оппозиции

0

Глава правительства обсудил сегодня с Дереком Хоганом отношения между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки, а также ситуацию в нашей стране в контексте пандемии коронавируса. Речь также шла о мерах, принятых властями для стимулирования экономической деятельности, и о подготовке к предстоящим президентским выборам.

В этом контексте Ион Кику отметил, что правительство сосредоточено на обеспечении прозрачного и демократичного электорального процесса, при соблюдении санитарных норм и социальной дистанции, как этого требуют международные практика и стандарты. В то же время, как сообщает пресс-служба правительства, премьер выразил обеспокоенность в связи с участившимися атаками на ЦИК со стороны некоторых электоральных конкурентов и обратил внимание посла на необоснованные обвинения в возможных попытках фальсификации выборов. Дерек Хоган, в свою очередь, выразил надежду на то, что выборы будут свободными и честными, а каждый гражданин сможет реализовать свое право и принять участие в голосовании.

В завершении встречи Кику поблагодарил главу дипломатической миссии за поддержку, оказываемую в процессе модернизации государства и борьбы с коронавирусом.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.