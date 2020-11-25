Кику: Обеспечение кибербезопасности – один из главных приоритетов правительства

Премьер-министр Ион Кику принял сегодня участие в 8-й выставке Moldova Cyber ​​Week-2020, проводимой в этом году в онлайн-формате. Мероприятие направлено на повышение осведомленности о важности кибербезопасности, оценку новых тенденций и определение способов постоянного повышения цифрового доверия.

Основная тема обсуждения – кибербезопасность в процессе адаптации стран к новым нормам и реальности на фоне глобального пандемического кризиса. В этом контексте премьер-министр Ион Кику рассказал о роли технологий на национальном и глобальном уровнях в связи с изменениями, продиктованными пандемией COVID-19, и о необходимости быстрой цифровой трансформации, особенно в социально-экономическом измерении.

– Пандемия COVID-19 оставила свой глобальный след во всех сферах деятельности. Этот кризис продолжает испытывать пределы возможностей таких систем, как, например, медицинская или экономическая, подчеркивая роль технологий. В сложном и постоянно меняющемся мире цифровая трансформация является необходимостью. Для того, чтобы адекватно реагировать на трудности, вызванные кризисом пандемии, мы учимся еще больше ценить преимущества цифровизации, – отметил Кику.

В то же время премьер подчеркнул важность разработки безопасного, устойчивого и защищенного киберпространства, которое предполагает инклюзивный подход к заинтересованным сторонам, объединяя правительства, сообщества ИКТ, отрасли, научные круги – важную синергию в развитии эффективного потенциала устойчивости.

– Обеспечение кибербезопасности – один из главных приоритетов в повестке деятельности правительства. Наша страна находится в постоянном процессе укрепления кибербезопасности на национальном уровне. Нам необходимо развивать культуру кибербезопасности через образование, профессиональную подготовку и исследования, государственно-частное партнерство, механизмы сотрудничества на региональном, европейском и международном уровнях. Республика Молдова открыта для постоянного развития международного диалога, обмена знаниями и передовым опытом с целью повышения киберустойчивости, – заключил премьер-министр.

Moldova Cyber ​​Week-2020 пройдёт с 25 по 27 ноября. В мероприятии принимают участие эксперты из разных стран мира. В течение трех дней они будут в режиме онлайн обмениваться опытом и знаниями в этой области, а также обсудят такие вопросы, как борьба с киберугрозами во время пандемии, меры защиты конфиденциальной информации и вызовы кибербезопасности.