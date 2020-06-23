Кику о создании промышленных платформ в районах: Индустриализация остро необходима!

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Премьер-министр Ион Кику провел специальное заседание по вопросу создания промышленных платформ в районах страны. Идея индустриализации Молдовы обусловлена необходимостью создания новых рабочих мест и условий для личностного роста молодых людей, а также интеграцией РМ в региональные и мировые экономические процессы.

Как говорится в пресс-релизе правительства, программа индустриализации предусматривает создание 16 промышленных платформ, которые предоставят инвесторам возможность строительства заводов в обустроенных зонах с доступом к дорожной инфраструктуре, энергетике, водоснабжению и канализации. В настоящее время утверждаются подходящие участки для 12 платформ и ведутся переговоры с местными публичными властями для поиска еще 4 мест.

– Индустриализация остро необходима. Долгие годы мы сталкиваемся с феноменом исхода из страны граждан, которые хотят работать. Особенное сожаление вызывает намерение молодых людей уехать из Молдовы. Они хотят стабильной работы, которая даст им возможности личностного роста. Или мы предоставим им это, или продолжим их терять. Но страна больше не может себе позволить терять молодежь, – сказал Ион Кику, призвав ответственных ускорить запущенный процесс создания платформ.

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