Кику о переговорах с МВФ: Не приемлем повышения существующих налогов или введения новых! (ВИДЕО)

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На этой неделе правительство начало переговоры с МВФ по новой программе сотрудничества, рассчитанной на три года. На брифинге для прессы Ион Кику отметил, что кабинет министров рассчитывает, что она будет амбициозной с точки зрения проведения реформ.

– Ранее было отмечено, что речь идет о сумме в 550 млн долларов на три года. Принципиальной частью, я считаю, является то, что минимум 80% будет направлено на поддержку бюджета. Переговоры в процессе. Обсуждения ведутся сложно, есть много условий, которые нужно обсудить. Но мы сохранили месседж о том, что не приемлем повышения существующих налогов или введения новых. Это принципиальная позиция нашего правительства. От того, как мы преодолеем эти возможные условия, зависит, будут ли успешными переговоры. Но мы остаемся оптимистами, естественно, – сказал глава кабинета министров.

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