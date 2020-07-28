Кику: Новая программа сотрудничества с МВФ беспрецедентна для Молдовы (ВИДЕО)

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Республика Молдова заключила соглашение с Международным валютным фондом по новой трехлетней программе, которая является беспрецедентной для нашей страны, заявил на брифинге для прессы Ион Кику.

Премьер отметил, что, согласно прогнозам, реальный валовой внутренний продукт в Республике Молдова сократится в 2020 году на 4,5%, а в 2021 году сократит отставание в пределах 4%. Таковы оценки МВФ, которые были представлены на переговорах.

– Мы ожидаем, что инфляция останется в пределах целевого диапазона Национального банка Молдовы- около 5%. Надеемся, что программа будет способствовать восстановлению экономики, облегчит внешнее финансирование и создаст прочную основу для устойчивого и долгосрочного всестороннего экономического роста, – сказал премьер-министр.

Ион Кику подчеркнул, что по финансовой составляющей и намеченному спектру реформ эта программа является крупнейшей и самой масштабной, когда-либо заключенной Молдовой и МВФ. Финансовая составляющая программы оценивается в около 558 млн долларов, 85% которых будет направлено на бюджетную поддержку и лишь небольшая сумма пойдет на пополнение валютных резервов НБМ.

– Программа также беспрецедентна с точки зрения областей, охватываемых реформами, основными главами которых являются: налогово-бюджетная, надзор за финансовым сектором, управление НБМ, регулирование рынка, улучшение деловой среды, энергетический сектор, правовое государство, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, – отметил он.

Глава кабинета министров подчеркнул, что любая программа с МВФ требует огромной работы со стороны правительства, а также ответственного отношения со стороны политических сил.

– Поэтому от имени своих коллег в правительстве, Нацбанке, других государственных структур я призываю ответственные политические партии оказать максимальную поддержку реализации этой амбициозной программы реформ, – заключил премьер-министр.

Соглашение между правительством, НБМ и МВФ должно быть одобрено Советом директоров Фонда осенью этого года. Есть также некоторые предварительные действия, которые должны быть осуществлены правительством, парламентом и НБМ.

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