Кику: Ни Санду, ни ее партнер Канду не имеют права блокировать деятельность правительства (ВИДЕО)

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Политические партии, которые блокируют деятельность правительства и нарушают Конституцию, не позволяя кабинету министров принять ряд законопроектов, несут всю ответственность за политический кризис в нашей стране. Об этом на брифинге для прессы после совещания руководства страны заявил Ион Кику.

Премьер напомнил, что речь идет о проектах, которые были приняты под ответственность правительства, но которые глава кабинета министров пока так и не смог представить в парламенте, потому что заседания законодательного органа дважды срывались депутатами ППДП, ПДС, “Шор” и группы “Про-Молдова”. Речь идет об увеличении зарплат медицинских работников на 30% с 1 сентября, о выплате финансовой помощи в размере 700 леев 659 тысячам пенсионеров и бенефициаров социальных пособий, о предоставлении помощи фермерам, средним и мелким предприятиям, о выплате пособий родственникам врачей, скончавшихся в результате борьбы с коронавирусом, и так далее.

– Ни у Майи Санду, ни у других нет ни единого конституционного основания блокировать деятельность правительства. Правительство взяло на себя ответственность за эти законопроекты в строгом соответствии с Конституцией, и ни одно физическое лицо, ни Санду, ни ее партнер Канду не имеют права препятствовать работе кабинета министров, – сказал он.

Кику выразил надежду на то, что сегодня в 14.00, когда запланировано заседание парламента, “эти политики всё же подумают о стране и дадут правительству возможность работать”. Он также выразил мнение, что этот парламент полностью дискредитировал себя и должен быть распущен.

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