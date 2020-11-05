Кику: Ни один депутат, премьер-министр, любой другой чиновник не вправе препятствовать голосованию граждан! (ВИДЕО)

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Всем гражданам РМ должен быть обеспечен доступ на избирательные участки для голосования. Об этом в эфире передачи на общественном телеканале заявил Ион Кику. Глава правительства осудил инциденты в Варнице, когда группа лиц, в которую вошёл и депутат ПДС Игорь Гросу, препятствовала волеизъявлению людей.

– Граждане РМ – не диаспора и не сепаратисты. У всех есть паспорт Республики Молдова, и когда гражданин с паспортом Республики Молдова идёт голосовать, ни один депутат, ни один премьер-министр, ни один чиновник не вправе препятствовать ему. Нарушения констатируют не депутаты и не премьер-министры – для этого есть уполномоченные органы. Блокирование дорог, препятствование свободному передвижению – это уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание, – подчеркнул он.

Напомним, сегодня Влад Батрынча потребовал от Генеральной прокуратуры разобраться в этом инциденте и наказать виновных.

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