Кику: Несмотря на кризисную ситуацию, повышения налогов не допустим!

Кику: Несмотря на кризисную ситуацию, повышения налогов не допустим!

Несмотря на кризисный период, правительство не станет увеличивать в будущем году налоги и сборы. Глава кабмина заявил в интервью радиостанции «Europa liberă» о том, что меры налоговой и таможенной политики на будущий год ориентированы на развитие экономики посредством поддержки предпринимателей. 

– Мы не идём на повышение налогов, как это случается в кризисных ситуациях, когда приходит антикризисный кабмин и применяет шоковую терапию: вдвое увеличивает налоги и потом уходит. Мы этого не предлагаем, потому что это неверный подход, – заявил Ион Кику.

Премьер отметил, что проекты бюджетов и бюджетно-налоговой политики на будущий год должны быть одобрены правительством 30 ноября. Сразу после этого документы будут переданы на утверждение парламенту, пишет ntv.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md