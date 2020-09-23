Кику: Некоторые решения Конституционного суда в этом году обошлись бюджету более чем в 6 млрд леев (ВИДЕО)

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Конституционный суд накануне не одобрил проект поправок к Конституции страны, несмотря на то, что этот документ ранее был согласован правительством с Венецианской комиссией и партнерами Молдовы по развитию, включён в некоторые соглашения о финансировании РМ и преследует цель истинного реформирования системы юстиции. Об этом сегодня на заседании правительства заявил Ион Кику. Премьер отметил, что министр юстиции Фадей Нагачевский в срочном порядке отправился в Страсбург, чтобы найти решение в сложившейся ситуации.

– Эту реформу ждут все, но почему-то некоторые постоянно её блокируют. Одна из отклонённых статей предполагает ограничение вмешательства политики в правосудие. Не знаю, почему Конституционный суд не поддерживает это, хотя Венецианская комиссия это одобрила. Мы не комментируем решения КС, но могу сказать, что некоторые из них в этом году уже обошлись бюджету более чем в 6 млрд леев, – сказал Кику.

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