Кику: Не нужно связывать перечисление денег ЕС Молдове с результатом выборов

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Полученный вчера Молдовой первый транш помощи от ЕС – результат меморандума, подписанного правительством Иона Кику с Европейским союзом в июле этого года. Об этом глава кабмина заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

– Решение было принято не сегодня, вчера или позавчера. Мы ждали эти деньги в сентябре – когда была ратификация документа, но они поступили сегодня. Я думаю, что Евросоюз хотел увидеть, как РМ организует выборы. Если бы это было недемократично и несвободно, я сомневаюсь, что мы бы получили эти деньги. Поэтому не нужно связывать перечисление этих средств, техническую часть этого процесса, с результатом выборов, – подчеркнул премьер.

Отметим, что вчера Майя Санду и некоторые депутаты ПДС представили поступление денег от ЕС в Молдову как своё достижение.

– Кто заслугу за собой запишет – я вижу, очередь большая. Мы не будем встревать в эту очередь, – ответил на это Кику.

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