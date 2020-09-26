Кику направил соболезнования своему украинскому коллеге

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Ион Кику направил сегодня соболезнования премьеру Украины Денису Шмыгалю в связи с крушением самолёта под Харьковом.

В эти тяжёлые моменты от имени Правительства РМ и от себя лично прошу вас принять наши глубочайшие соболезнования и чувства сострадания и солидарности с семьями погибших, а также со всем украинским народом, – отмечается в послании главы молдавского кабмина.

В Харьковской области Украины при заходе на посадку накануне разбился военный самолет Ан-26. На борту находились курсанты университета ВВС Украины. По последним данным, погибли 25 человек. Всего на борту было 27 человек.

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