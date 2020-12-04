Кику напомнил Санду о рисках непринятия госбюджета

Ион Кику провёл сегодня телефонный разговор с избранным президентом Майей Санду. В ходе дискуссии премьер-министр попросил, чтобы все парламентские силы детально изучили бюджетно-налоговые законопроекты, отметив риски вхождения в новый год без принятого бюджета.
Кику добавил, что правительство готово объяснить каждую запятую и каждую цифру в этих проектах. В то же время он подчеркнул, что кабмин рассмотрит каждую предложенную депутатами поправку.
Глава правительства также сообщил, что выступает за скорый роспуск законодательного органа.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии