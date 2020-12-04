Кику напомнил Санду о рисках непринятия госбюджета

Кику напомнил Санду о рисках непринятия госбюджета
Ион Кику провёл сегодня телефонный разговор с избранным президентом Майей Санду. В ходе дискуссии премьер-министр попросил, чтобы все парламентские силы детально изучили бюджетно-налоговые законопроекты, отметив риски вхождения в новый год без принятого бюджета.  

Кику добавил, что правительство готово объяснить каждую запятую и каждую цифру в этих проектах. В то же время он подчеркнул, что кабмин рассмотрит каждую предложенную депутатами поправку.
Глава правительства также сообщил, что выступает за скорый роспуск законодательного органа.
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