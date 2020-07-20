Кику напомнил Канду об его “достижениях” в бытность министром экономики (ВИДЕО)

Кику напомнил Канду об его “достижениях” в бытность министром экономики (ВИДЕО)

Премьер-министр жестко ответил Андриану Канду, выразившему недовольство тем, что помощь государства экономическим агентам в период пандемии была, по его мнению, недостаточной. В реплике лидеру “Про-Молдова” Кику напомнил, как в 2014 году, когда Канду был министром экономики, правительство приняло решение выделить 9,5 млрд леев трем проблемным банкам из НБМ под гарантии правительства. Впоследствии эти деньги превратили в государственный долг, обязав налогоплательщиков выплатить его. 

– Вот если бы те деньги не украли, господин Канду, тогда, помимо предоставленным экономическим агентам 5 млрд леев, о которых сейчас скажет министр экономики, было бы выделено как минимум столько же, – отметил он. 

Депутаты поддержали ответ премьера аплодисментами.

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