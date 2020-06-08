Кику намерен лишить чиновников Нацбанка привилегий: “Народ не будет покрывать расходы на адвокатов участников кражи века!”

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Сотрудники Национального банка Молдовы необоснованно пользуются рядом привилегий. Об этом на своей странице в соцсети пишет премьер-министр Ион Кику. Глава правительства намерен в ближайшее время выступить с законопроектом, предусматривающим освобождение данной категории от ряда льгот. Кику подчеркивает: народ республики не должен и не будет платить за адвокатов, которые защищают в суде интересы тех, кто был вовлечен в кражу миллиарда.

Премьер напомнил, что в ноябре 2014 года, когда из банковской системы страны украли миллиард долларов, Национальный банк Молдовы сыграл активную роль в этом преступлении. С тех пор в поле зрения прокуратуры попали многие сотрудники НБМ, у которых есть статус подозреваемых или обвиняемых. Всё это время услуги адвокатов, а это сотни тысяч или даже миллионы леев, оплачивал…Нацбанк!

– Помимо ежемесячных зарплат в сотни тысяч леев эти сотрудники пользуются невообразимыми льготами, в том числе защитой за счет государственных средств в случае нарушения закона. Безусловно, данная ситуация недопустима, поэтому я предложил исключить данные выплаты. Странно, но руководство НБМ решило “пожаловаться” дипломатическому корпусу и МВФ на то, что “государство посягает на независимость центрального банка”, – поведал Кику.

Он добавил, что в ближайшие дни выступит с законопроектом для исключения необоснованных привилегий, которыми пользуются сотрудники данного учреждения. – Руководство НБМ должно понять, что народ больше не будет оплачивать услуги адвокатов для тех, кто участвовал в краже миллиарда, – подытожил он. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.