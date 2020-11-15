Кику: Надеюсь, что сегодняшнее голосование позволит нам продолжить все добрые начинания в стране (ВИДЕО)

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Премьер-министр Республики Молдова проголосовал ранним утром на своём избирательном участке.

– Это была очень напряженная кампания, но сегодня народ поставит в ней точку. Уже завтра у нас будет избранный президент, и мы сможем продолжить деятельность, направленную на улучшение ситуации в стране, сможем обеспечить пожилым людям достойную жизнь, сможем платить пенсии и зарплаты, предоставить молодым людям возможность работать здесь, в стране, убедить наших сограждан вернуться на Родину. Надеюсь, что сегодняшнее голосование позволит нам преодолеть все вызовы и дальше справляться с непростой ситуацией. Очень рассчитываю на то, что мудрость восторжествует, и с завтрашнего дня все политики вернутся на службу народу, а не личных интересов, – сказал Ион Кику после голосования.

Напомним, сегодня, 15 ноября, в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.

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