Кику: Надеюсь, что представители Санду в парламенте не заблокируют и сегодня инициативы, которые затрагивают 1 млн жителей Молдовы

Кику: Надеюсь, что представители Санду в парламенте не заблокируют и сегодня инициативы, которые затрагивают 1 млн жителей Молдовы

Премьер-министр Ион Кику сегодня снова придет на заседание парламента, чтобы представить проекты, которые правительство приняло под собственную ответственность. Об этом он написал на своей странице в соцсети. 

Глава кабинета министров напомнил, что эти проекты прямо затрагивают почти 1 млн граждан Молдовы – 660 тысяч пенсионеров и получателей социальных выплат, 47 тысяч работников медицинской системы, десятки тысяч аграриев, тысячи мелких предпринимателей, сотни семей полицейских и военных, десятки родственников скончавшихся от COVID-19 медиков.

– Очень надеюсь, что электоральная стратегия Майи Санду будет приведена в соответствие с реальным нуждами граждан, а ее представители в парламенте не заблокируют и сегодня эти проекты, – сказал он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md