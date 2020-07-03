Кику: Надеюсь, что представители Санду в парламенте не заблокируют и сегодня инициативы, которые затрагивают 1 млн жителей Молдовы

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Премьер-министр Ион Кику сегодня снова придет на заседание парламента, чтобы представить проекты, которые правительство приняло под собственную ответственность. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Глава кабинета министров напомнил, что эти проекты прямо затрагивают почти 1 млн граждан Молдовы – 660 тысяч пенсионеров и получателей социальных выплат, 47 тысяч работников медицинской системы, десятки тысяч аграриев, тысячи мелких предпринимателей, сотни семей полицейских и военных, десятки родственников скончавшихся от COVID-19 медиков.

– Очень надеюсь, что электоральная стратегия Майи Санду будет приведена в соответствие с реальным нуждами граждан, а ее представители в парламенте не заблокируют и сегодня эти проекты, – сказал он.

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