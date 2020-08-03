Кику: Надеемся открыть с 1 сентября и детсады, и школы (ВИДЕО)

Кику: Надеемся открыть с 1 сентября и детсады, и школы (ВИДЕО)

Подготовка к новому учебному году стала одной из обсужденных на сегодняшнем совещании руководства страны тем. Как рассказал на брифинге для прессы Ион Кику, на днях у него состоялась встреча с представителями Министерства образования, на которой обсуждалась необходимость закупки дезинфицирующих средств и термометров для каждого класса. Правительство выделит для этого необходимые финансовые средства, заверил премьер. 

– Надеемся, что с 1 сентября мы сможем открыть как дошкольные учреждения, так и школы и лицеи, – сказал он. 

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