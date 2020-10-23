Кику на форуме в Гагаузии: Развитие инфраструктуры является главным условием для привлечения иностранных инвесторов в Молдову (ВИДЕО)

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Премьер-министр Ион Кику принял сегодня участие в Международном форуме «Invest Gagauzia – 2020», организованном в Комрате. Мероприятие проводится уже в шестой раз и проходит с участием башкана Гагаузии Ирины Влах, министров, представителей дипломатического корпуса и предпринимателей. Задача форума – привлечение инвестиций в Гагаузскую автономию для развития региона.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что, несмотря на трудности, с которыми сталкивается наша страна и весь мир из-за пандемии, Республика Молдова и АТО Гагаузия возрождаются, поскольку в инфраструктуру вкладываются огромные инвестиции и запускаются десятки строительных площадок. Только в этом году на ремонт дорог в южном регионе общей протяженностью 105 км было выделено 220 миллионов леев.

– Эти усилия, инвестиции – это прежде всего ответ на этот вызов и главный инструмент правительства по поддержке экономики. Вкладываются огромные инвестиции в инфраструктуру, значительны расходы и в социальную сферу, чтобы экономика могла развиваться, а государство могло оказывать поддержку посредством конкретных действий. Развитие инфраструктуры является главным условием для привлечения иностранных инвесторов в нашу страну, – подчеркнул Кику.

Премьер-министр также перечислил преимущества нашей страны для инвесторов.

– Мы находимся на завершающей стадии принятия новой программы с МВФ. У нас есть полное доверие со стороны партнеров по развитию и в этом аспекте, – отметил он.

Упомянул Кику и об амбициозной программе индустриализации страны, которая предусматривает строительство 18 многофункциональных промышленных платформ в различных районах. Премьер-министр подчеркнул роль органов местного публичного управления в развитии региона и высоко оценил их инициативность и профессионализм. Он также поблагодарил внешних партнеров по развитию, которые постоянно поддерживают Молдову, пишет moldpres.md.