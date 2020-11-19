Кику на форуме “Moldova Business Week-2020”: У Молдовы есть все предпосылки для развития IT-сектора

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Экономические и инвестиционные возможности Республики Молдова были представлены сегодня международному сообществу в рамках форума “Moldova Business Week-2020”. Премьер-министр Ион Кику принял участие в официальном открытии мероприятия, уже седьмого по счету, организованного в цифровом формате в Кишинёве Агентством по инвестициям.

Премьер-министр рассказал партнерам по развитию, представителям бизнеса и госучреждений, международным лидерам и предпринимателям о целях и приоритетах Правительства Республики Молдова, направленных на создание устойчивой и инклюзивной экономики, которая предоставляет возможности для всех. Ион Кику подтвердил открытость правительства для развития делового партнерства в различных стратегических секторах экономики нашей страны. Имея стратегическое географическое положение, соседство с Европейским союзом и многочисленные соглашения о свободной торговле с ЕС, СНГ, ГУАМ и др., у Республики Молдова сегодня есть привилегированный доступ к крупному экспортному рынку.

По словам главы кабмина, преследуя цель устойчивого экономического роста, правительство вкладывает значительные средства в инфраструктуру, что крайне важно для привлечения инвесторов. При поддержке партнеров по развитию были запущены национальные проекты с десятками объектов строительства и реконструкции национальных, региональных и местных дорог, которые в значительной степени реализованы.

Еще одно преимущество – обширная программа индустриализации страны – в этом году стартовал пилотный проект по созданию 18 многофункциональных промышленных площадок в различных районах. Кроме того, инвесторы, решившие развивать свой бизнес в Республике Молдова, могут воспользоваться привлекательными условиями и налоговыми льготами, предлагаемыми 7 свободными экономическими зонами и 10 промышленными парками.

Ион Кику рассказал о процессе цифровизации экономики и развитии IT-сектора, который был успешным в последние годы и остается одним из приоритетов правительства. Благодаря политике поддержки, показатель экспорта IT-услуг постоянно растет – примерно на 40-50% за последние три года.

– Есть все предпосылки для того, чтобы этот сектор стал еще больше. У нас есть образец IT-парка, признанный во всем мире как одна из самых успешных моделей поддержки экономической деятельности. У нас более 10 тысяч молодых сотрудников со средней зарплатой 30 тысяч леев в месяц. Это хороший пример, и очевидно, что цифровизация – это направление, которое может быть успешным в Республике Молдова, – сказал Ион Кику.

Премьер-министр также уточнил, что меры налоговой и таможенной политики на 2021 год направлены на принятие законодательства, благоприятного для экономического развития страны.

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