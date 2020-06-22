Кику: Мы возвращаемся к массовым инвестициям в инфраструктуру, что повлечет за собой создание новых рабочих мест (ВИДЕО)

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На этой неделе пройдут тендеры для отбора компаний, которые займутся ремонтом в рамках национальной программы “Хорошие дороги для всех” в большинстве населенных пунктов страны. Сами же работы стартуют 1 июля. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику.

– Мы возвращаемся к нормальной повседневной деятельности, связанной с реконструкцией инфраструктуры, массовыми инвестициями в нее, что предусматривает и создание новых рабочих мест и обеспечение доходов гражданам РМ. Кстати, предприниматели, которые занимаются ремонтом дорог на юге, проинформировали меня, что 80% задействованных в работах, – наши граждане, – заявил он.

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