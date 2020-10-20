Кику: Мы прилагаем все усилия для продолжения жизненно важных реформ

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Премьер-министр Ион Кику провел накануне беседу с заместителем исполнительного директора МВФ Митсухиро Фурусава и директором Европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером. Мероприятие прошло в формате ежегодных встреч МВФ и Группы Всемирного банка в Вашингтоне в режиме онлайн.

В ходе видеоконференции стороны проанализировали эффект от реализации предыдущих программ. Особое внимание было уделено прогрессу реформ в финансово-банковской системе и мерам, принимаемым правительством по обеспечению макроэкономической стабильности страны. В то же время был проанализирован прогресс, достигнутый властями Молдовы в выполнении согласованных с МВФ предварительных действий по заключению новой программы с этим учреждением.

Премьер-министр поблагодарил представителей международного финансового института за поддержку в процессе реализации реформ.

– Правительство одобрило необходимый пакет законов, отвечающих условиям новой программы финансирования МВФ. Мы прилагаем все усилия для продолжения жизненно важных реформ в Республике Молдова. Мы подготовили комплекс мер по поддержке деловой среды и защите интересов инвесторов, – подчеркнул Ион Кику.

Глава кабинета министров отметил, что главными задачами правительства остаются: продолжение инвестиций в инфраструктурные проекты, строительство водопроводов, индустриализация страны, что ведёт к экономическому развитию и повышению уровня жизни граждан, пишет moldpres.md.

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