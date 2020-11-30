Кику: Мы поддержим работников сферы культуры (ВИДЕО)

Принятые на прошлой неделе Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью решения не ограничивают экономическую деятельность, а лишь устанавливают определенные рамки, которые премьер-министр РМ считает рациональными. Больше всего Ион Кику сожалеет о том, что будет приостановлена культурная деятельность. Об этом он заявил на брифинге для прессы.

– Очень надеюсь, чтобы работники сферы культуры переживут этот непростой период. Те их них, кто работают в государственных структурах, продолжат получать зарплаты, мы их поддержим, как и тех, у кого были рабочие отношения с государством, например, тех, кто приобретал патенты. Постараемся помочь и тем, кто забыл о государстве. Важно, чтобы культурные ценности страны оставались живы. Прошу прощения и понимания у деятелей культуры. Они могут продолжать репетиции, но, к сожалению, до 15 января не могут давать концерты, спектакли и т.д. Подобные меры – не фантазия Кику, комиссии и т.п. Подобные меры применяются по всей Европе, и уже дают эффект во многих странах, – сказал он.

В заключение премьер-министр снова призвал граждан проявить понимание и заботиться о своем здоровье.