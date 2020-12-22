Кику: Мы должны сделать всё для того, чтобы этот парламент был распущен (ВИДЕО)

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“Есть большая вероятность, что это было последнее заседание правительства в таком составе”, – заявил Ион Кику. Глава исполнительной власти пояснил, что имеет в виду не только завтрашнее заседание парламента, на котором будет рассмотрен вотум недоверия кабинету министров, но и главную цель – роспуск законодательного органа, который “не представляет народ Республики Молдова”.

– Есть много причин, из-за которых нам стыдно за многих из тех, кто находится сегодня в парламенте. Поэтому необходимо сделать всё для того, чтобы он был распущен и навсегда остался в истории, – сказал Ион Кику.

Глава правительства добавил, что завтра собирается встретиться со спикером и с действующим президентом, а ранее попросил о встрече и избранного президента, чтобы обсудить способы роспуска парламента.

– Есть очень большая вероятность, что сегодня было последнее заседание правительства в этом составе. Я проведу эти дискуссии, и когда будет видение того, как мы распускаем парламент и объявляем досрочные выборы, мы выступим с заявлениями по этому поводу, – подытожил он.

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