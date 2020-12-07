Кику: Моральный долг правительства – не допустить трудностей с выплатой зарплат и пенсий (ВИДЕО)

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Ион Кику прокомментировал на брифинге для прессы прозвучавшие вчера на акции протеста требования об отставке возглавляемого им правительства и о проведении досрочных парламентских выборов. Премьер-министр подчеркнул, что главная задача сейчас – утвердить бюджетно-налоговые законы, без которых не может функционировать государство. После этого политики вправе принять те решения, которые считают правильными для будущего страны.

– Правительство на текущий момент имеет моральное обязательство перед обществом по принятию бюджетно-налоговых законов, иначе с февраля в стране будут трудности с выплатой зарплат и пенсий. Это моральный долг и главная задача кабинета министров, и мы это выполним. Прошу граждан сохранять спокойствие, а депутатов – быть ответственными, – сказал он.

Кику подчеркнул, что в ближайшие две недели все, начиная с премьер-министра и заканчивая депутатами парламента, обязаны изучить бюджеты и налогово-бюджетную политику, а уже после они могут принять те решения, о которых просит общество.

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