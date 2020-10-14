Кику: Модернизация сельского хозяйства остается нашим приоритетом (ВИДЕО)

0

Премьер-министр Ион Кику принял сегодня участие в церемонии открытия международных специализированных выставок MOLDAGROTECH и FARMER–2020. В этом году мероприятия проходят в новом формате на территории Института фитотехники в Порумбень.

Премьер-министр подчеркнул, что данные экспозиции служат эффективной платформой для диалога между фермерами, сельскохозяйственными компаниями, производителями и поставщиками оборудования и материалов, центральными и местными властями, а также представителями научной среды. Кику подчеркнул, что при помощи механизма субсидирования государство поддерживает развитие агроиндустриального сектора. Больше всего средств направлено на модернизацию сельскохозяйственной техники и ирригационного оборудования, развитие садоводческого сектора и инфраструктуры переработки аграрной продукции. Общая сумма субвенций за последние 5 лет составила 1,8 млрд леев.

Премьер также добавил, что, поскольку большая часть культур в этом году пострадала из-за неблагоприятных климатических условий, на последнем заседании правительства было принято решение увеличить выделенную дополнительно в Фонд субсидирования сельского хозяйства сумму, чтобы компенсировать потери аграриев по первой группе зерновых.

– Мы хотим модернизировать сельское хозяйство, хотим, чтобы оно стало привлекательным для всех участников агроиндустриального процесса, включая молодых фермеров. Правительство продолжит разрабатывать эффективную политику в этой сфере, – заявил Кику.

Международные специализированные выставки MOLDAGROTECH и FARMER–2020 будут работать по 17 октября включительно. В мероприятиях принимают участие порядка 50 компаний из Республики Молдова, Румынии и Украины.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.