Кику: Избирательных участков в зданиях детсадов и студенческих общежитий не будет. Каникулы школьников продлим для дезинфекции помещений (ВИДЕО)

Кику: Избирательных участков в зданиях детсадов и студенческих общежитий не будет. Каникулы школьников продлим для дезинфекции помещений (ВИДЕО)

Правительство выделит необходимые ресурсы для того, чтобы оснастить дезинфицирующими и другими средствами избирательные участки на предстоящих президентских выборах. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику. Премьер отметил, что 40% участков как правило располагаются в детских садах и школах, в связи с чем в контексте пандемии пришлось принять ряд важных решений.   

– Те избирательные участки, которые располагаются в общих образовательных учреждениях, будут открыты для проведения выборов, но мы продлим каникулы детей, чтобы можно было осуществить все дезинфекционные мероприятия. Безусловно, мы не позволим проводить голосование в детских садах. ЦИК и правительство сейчас ищут другие помещения для этих избирательных участков. Кроме того, будет запрещено открывать избирательные участки в студенческих общежитиях, – рассказал он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md