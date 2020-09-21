Кику: Избирательных участков в зданиях детсадов и студенческих общежитий не будет. Каникулы школьников продлим для дезинфекции помещений (ВИДЕО)

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Правительство выделит необходимые ресурсы для того, чтобы оснастить дезинфицирующими и другими средствами избирательные участки на предстоящих президентских выборах. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику. Премьер отметил, что 40% участков как правило располагаются в детских садах и школах, в связи с чем в контексте пандемии пришлось принять ряд важных решений.

– Те избирательные участки, которые располагаются в общих образовательных учреждениях, будут открыты для проведения выборов, но мы продлим каникулы детей, чтобы можно было осуществить все дезинфекционные мероприятия. Безусловно, мы не позволим проводить голосование в детских садах. ЦИК и правительство сейчас ищут другие помещения для этих избирательных участков. Кроме того, будет запрещено открывать избирательные участки в студенческих общежитиях, – рассказал он.

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