Кику: Инвестирование в сельскую инфраструктуру остаётся приоритетом (ВИДЕО)

Кику: Инвестирование в сельскую инфраструктуру остаётся приоритетом (ВИДЕО)

Премьер-министр проверил ход реализации инфраструктурных проектов в селе Грибова Дрокиевского района. 

– Наше видение заключается в том, что публичные средства должны быть инвестированы в инфраструктуру. Без ремонта дорог, обеспечения питьевой водой, других приоритетных нужд у нас нет шанса побудить людей остаться в сельской местности и развить эти регионы. Я рад, что здесь есть прогресс, в том числе в том, что касается водоснабжения, – отметил Ион Кику после посещения очистной станции в населённом пункте. 

Как сообщает пресс-служба правительства, она была сдана в эксплуатацию недавно и обслуживает 250 домохозяйств. К системе в ближайшее время будут подключены школа, медицинский пункт, местный детсад и еще 50 семей.

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