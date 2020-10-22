Кику: Инвестирование в сельскую инфраструктуру остаётся приоритетом (ВИДЕО)

0

Премьер-министр проверил ход реализации инфраструктурных проектов в селе Грибова Дрокиевского района.

– Наше видение заключается в том, что публичные средства должны быть инвестированы в инфраструктуру. Без ремонта дорог, обеспечения питьевой водой, других приоритетных нужд у нас нет шанса побудить людей остаться в сельской местности и развить эти регионы. Я рад, что здесь есть прогресс, в том числе в том, что касается водоснабжения, – отметил Ион Кику после посещения очистной станции в населённом пункте.

Как сообщает пресс-служба правительства, она была сдана в эксплуатацию недавно и обслуживает 250 домохозяйств. К системе в ближайшее время будут подключены школа, медицинский пункт, местный детсад и еще 50 семей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.