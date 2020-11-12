Кику: Инвестиционные проекты обеспечивают эффективное сотрудничество с местными властями

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В рамках рабочего визита в Каларашский район Ион Кику проинспектировал ход ремонта дороги Хырбовэц-Онишкань-Деренеу протяженностью 9,9 км. Здесь проводятся комплексные работы по восстановлению, общая стоимость проекта составляет порядка 88 млн леев.

На данный момент ремонт выполнен на 65%. Работы закончат в марте 2021 года.

– Ждём качественного ремонта, потому что мы строим дорогу на десятки лет, для нескольких поколений. Правительство продолжит инвестировать в инфраструктуру для развития экономики во всех регионах страны, – подчеркнул премьер.

В то же время примар села Онишкань Георге Греку отметил, что отремонтированная дорога обеспечит доступ свыше 12 тысяч граждан к объектам здравоохранения, образования и торговли.

– Это долгожданный проект. У нас здесь есть спасательная станция, центр управления срочными ситуациями, кроме того, мы возим детей из Хырбовца в школы и детские сады Онишкань. Дорогой будут пользоваться все жители, в особенности дети, а также экономические агенты, которые предпочитают развивать предпринимательство там, где есть развитая инфраструктура. В регионе уже создаются сады, а предприниматели ведут расчёты инвестиций, – сказал он.

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