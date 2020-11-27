Кику: Инвестиции в инфраструктуру районов продолжатся и в следующем году

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Премьер-министр Ион Кику встретился с председателем Тараклийского района Иваном Пысларем. Стороны обсудили социально-экономическую ситуацию в районе и приоритеты местных органов власти в контексте бюджетно-налоговой политики на 2021 год.

Глава кабмина подтвердил, что в следующем году правительство продолжит масштабные инвестиции в инфраструктуру и далее будет работать над проектом “Хорошие дороги”, для которого предусмотрено 900 миллионов леев.

Председатель района проинформировал премьера о том, что эпидемиологическая ситуация в Тараклии стабильная, а 80% ранее инфицированных жителей полностью выздоровели. Иван Пысларь отметил, что при поддержке правительства и внешних партнёров были реализованы десятки инфраструктурных проектов.

Стороны также обсудили проект “Твёрдые отходы в Республике Молдова”, который затронет в том числе Тараклию.

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