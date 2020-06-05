Кику – гражданам: Будьте дома – не на кладбищах. Мест в больницах осталось на 5 дней

Кику – гражданам: Будьте дома – не на кладбищах. Мест в больницах осталось на 5 дней

Премьер-министр Ион Кику рекомендует гражданам воздержаться от посещения кладбищ в предстоящие дни. Глава правительства советует людям прислушаться к заявлению главного санитарного врача о том, что для некоторых этот поход может стать предпоследним в их жизни и не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем близких. 

– Снова закрыть людей в домах – больше нет возможности. Снова остановить всю экономику мы уже не можем. Оштрафовать всех одновременно – невозможно. Послушать этого человека можно и нужно! Мест в больницах хватит еще на 5 дней. Оставайтесь дома – не на кладбищах, – призвал премьер. 

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