Кику – гражданам: Будьте дома – не на кладбищах. Мест в больницах осталось на 5 дней

0

Премьер-министр Ион Кику рекомендует гражданам воздержаться от посещения кладбищ в предстоящие дни. Глава правительства советует людям прислушаться к заявлению главного санитарного врача о том, что для некоторых этот поход может стать предпоследним в их жизни и не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем близких.

– Снова закрыть людей в домах – больше нет возможности. Снова остановить всю экономику мы уже не можем. Оштрафовать всех одновременно – невозможно. Послушать этого человека можно и нужно! Мест в больницах хватит еще на 5 дней. Оставайтесь дома – не на кладбищах, – призвал премьер.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.