Кику: День независимости – прекрасный повод вспомнить, что наша сила в единстве!

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В День независимости премьер-министр обратился к гражданам Молдовы с самыми тёплыми пожеланиями добра и здоровья.

День независимости – прекрасная возможность преподать нашим детям урок истории и патриотизма. Важно верить и уважать, проявлять участие и гордиться тем, что мы являемся частью Республики Молдова, – написал глава кабмина на своей странице в соцсети.

Он подчеркнул, что несмотря на кризис, порождённый коронавирусом, всем необходимо объединиться на благо республики.

Мы адаптируемся к новым реалиям, вызванным пандемией, и превращаем сложные ситуации в полезные уроки. Все эти трудности закаляют нас и объединяют. 29 лет независимости – это достижение, важная веха для каждого гражданина и в истории страны. Мы хотим сохранить и продвигать национальные ценности и всё, чего мы достигли до сих пор. Уверен, у нас всё получится! День независимости – прекрасный повод вспомнить, что наша сила в единстве. Давайте забудем о разногласиях и объединим силы для совместной работы во имя процветания и независимости нашей страны, – призвал Кику.

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