Кику: Буду приходить в парламент до тех пор, пока депутаты не поймут, что интересы граждан – превыше всего

Правительство не будет отзывать из парламента законопроекты, которые оно приняло под свою ответственность. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику в начале сегодняшнего заседания кабинета министров.

– Правительство взяло на себя ответственность на законных основаниях и всецело в интересах граждан. Поэтому мы не будем отзывать из парламента проекты, которые предусматривают повышение зарплат врачей, покрытие дефицита зарплат педагогам и многое другое. Правительство не подчиняется парламенту или какой-либо другой власти в государстве. Мы будем приходить в парламент столько раз, сколько необходимо, пока депутаты не осознают, что они должны заниматься делами граждан, – отметил Кику, пишет moldpres.md.

Премьер также повторно призвал депутатов ПДС озвучить свои предложения по поводу изменения госбюджета, если таковые у них имеются.