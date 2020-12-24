Кику будет исполнять обязанности премьера только до 31 декабря

Кику будет исполнять обязанности премьера только до 31 декабря
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети после проведённой встречи с новым президентом Майей Санду.  

Вместе с Ионом Кику правительство после 31 декабря покинут Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и Анатол Усатый. В этой ситуации Майя Санду должна будет назначить временно исполняющего обязанности премьер-министра, который будет работать до досрочных выборов или до создания новой правящей коалиции.

Напомним, вчера Кику объявил, что уходит в отставку для инициирования процедуры объявления досрочных выборов.

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