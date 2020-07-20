Кику: Белорусские коллеги заинтересованы в создании предприятий в нашей стране (ВИДЕО)

Кику: Белорусские коллеги заинтересованы в создании предприятий в нашей стране (ВИДЕО)

В рамках визита в Минск молдавский премьер провел встречу со своим белорусским коллегой. Ион Кику и Роман Головченко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 

Глава кабинета министров нашей страны рассказал премьеру Беларуси о программе индустриализации Молдовы, предусматривающей создание 16 промышленных платформ в районах.

– Хочу вам сказать, что белорусская сторона выразила заинтересованность в создании предприятий в нашей стране. Мы обсудили производство лифтов, автобусов и т.д. Надеюсь, что в ближайшее время, после того как и в Беларуси пройдут президентские выборы, у нас состоится заседание межправительственных комиссий, а также состоится визит премьер-министра этой страны в РМ, – сказал Кику. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md