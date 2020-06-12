Кику: Антирекорд новых случаев коронавируса зарегистрирован не только в Молдове, но и во всем мире (ВИДЕО)

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Антирекорд новых случаев коронавируса был зарегистрирован вчера и позавчера не только в Молдове, но и во всем мире. Это связано со снятием целым рядом стран ограничений на экономическую деятельность. Об этом на заседании правительства заявил Ион Кику.

– Вчера было подтверждено 136 тысяч новых случаев коронавируса во всем мире. Это значит, что пандемия не прошла. Она возвращается, когда мы снимаем или ослабляем ограничения, – сказал Кику.

Премьер отметил, что у властей уже есть опыт борьбы с коронавирусом до 15 мая, и он дал результаты. Нужно вернуться к прежним подходу, дисциплине и поведению, добавил он. Вместе с тем Кику подчеркнул, что ограничивать экономическую деятельность власти не станут, потому что это поставит под угрозу выплату зарплат и пенсий.

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