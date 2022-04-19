Киев обвиняет Кишинёв в попытке извлечь выгоду из российско-украинского конфликта

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Киев обвиняет Кишинёв в том, что он слишком мало помогает Украине. В интервью частному телеканалу вице-премьер Украины Ирина Верещук выразила возмущение тем, что Молдова подала заявку на вступление в Европейский союз одновременно с Украиной, предположив, что наша страна пытается извлечь выгоду из российско-украинского конфликта.

– Сейчас Республика Молдова подала заявку на вступление в ЕС, пытаясь получить экономическую выгоду. Я удивлена, потому что я всегда поддерживала госпожу президента, которая всегда очень хорошо говорила. Мы думали, что поддержка имеет для неё значение, потому что это демократический, новый облик Республики Молдова, которая не будет молчать, – сказала она.

Верещук призвала Майю Санду приехать в Украину, чтобы увидеть на месте все ужасы конфликта. Вице-премьер соседней страны полагает, что это побудит Санду принять более жёсткие меры по отношению к России.

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