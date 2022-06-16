Кексал: В 2020 году на пенсию в 1500 леев можно было купить 333 буханки хлеба. В 2022 году на 2000 леев – 235 (ВИДЕО)

Кексал: В 2020 году на пенсию в 1500 леев можно было купить 333 буханки хлеба. В 2022 году на 2000 леев – 235 (ВИДЕО)
Министр сельского хозяйства Молдовы допустил падение агросектора и унизил аграриев, заставив их самостоятельно выкручиваться из созданной ситуации, заявила с парламентской трибуны депутат ПСРМ Иванна Кексал. “Страшно прогнозировать цену на хлеб, которую осенью придётся платить с учётом затрат, которые понесли сельхозпроизводители”, – подчеркнула она. 

– В 2020 году на пенсию в 1500 леев можно было купить 333 буханки хлеба. В 2022 году на 2000 леев – 235 буханок хлеба. Если не верите моим доводам, придите на любую сельскую улицу, поля, сады, вам подтвердят и ещё больше скажут. Вы, министр, можете сутками зачитывать доклады, а на самом деле аграрный сектор – главная артерия нашей Молдовы, а аграрии «утопают» в проблемах, – сказала Кексал. 
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