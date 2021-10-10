Кексал: Нам нужно держаться вместе сегодня. Завтра будет поздно – страну раздробят и продадут (ВИДЕО)

Кексал: Нам нужно держаться вместе сегодня. Завтра будет поздно – страну раздробят и продадут (ВИДЕО)

“Нас хотят опустошить духовно, хотят выбить человечность, и тогда мы станем безразличными. Тогда друг не пойдёт за другом, брат – за братом. Когда мы станем безразличными, сын не пожалеет отца и мать, и тогда наступит беда. Но мы, патриоты этой страны, не дадим произойти этому произволу”, з заявила на акции протеста депутат Блока коммунистов и социалистов Иванна Кексал. 

– Да, мы с вами приняли новую смену власти, приняли “жёлтую власть”, ждали, что наступят хорошие времена, что будут бороться с коррупцией. Но как только взялись за коррупцию основательно – нам закрыли рот. Вы видели, как спокойно заходят сегодня в Генпрокуратуру и связывают должностное лицо. В нас, жителей РМ, вселяется страх, потому что ещё проще завтра придут в наши села, и те труженики, которые годами работали и зарабатывали честным трудом, в одночасье могут лишиться всего. Им скажут: “Подвинься, было твоё – стало моим, – сказала она.

Кексал призвала граждан объединиться и встать на защиту своих прав и свобод, всего государства.

– Когда мы едины – мы непобедимы. В Молдове все национальности рука об руку защищают свою страну. Сегодня настал тот момент, когда нужно держаться вместе, потому что завтра будет поздно, завтра страна будет распродана и раздроблена. За Молдову, за справедливость, против монополизации и диктатуры! – подчеркнула депутат БКС. 

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