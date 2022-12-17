КЧС: “Молдовагаз” закупит у “Энергокома” до 100 млн кубометров газа по цене 1108,61 доллара

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АО “Молдовагаз” закупит у АО “Энергоком” до 100 млн кубометров природного газа, чтобы обеспечить Республику Молдова энергоресурсами в условиях сокращения объемов природного газа, поставляемого российской компанией “Газпром”. Решение об этом приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) на заседании, которое состоялось вчера, 16 декабря.

Согласно документу, АО “Энергоком” обязанo заключить с АО “Молдовагаз” индивидуальный договор типа EFET по запросу поставщика природного газа без необходимости одобрения Совета директоров и/или общего собрания акционеров. Природный газ будет продаваться по предварительной цене 1108,61 доллара за 1000 кубометров. Цена продажи не будет включать маржу прибыли “Энергокома”.

– Окончательные объем и цена природного газа будут определены к 10 января 2023 года в акте передачи-приема природного газа, подписанном между “Молдовагаз” и “Энергоком”, и расчета понесенных затрат, представленном АО “Энергоком”. Оплата поставленного газа будет произведена до 20 января 2023 года. В случае, если АО “Молдовагаз” своевременно и в полном объеме не погасит сопутствующую цене задолженность, а просрочка затянется более чем на пять банковских дней, АО “Энергоком” немедленно уведомит Правительство, – отмечено в решении.

В условиях значительного изменения цен на энергоресурсы, в частности, на природный газ, что существенно отразилось на затратах операторов, КЧС обязала Национальное агентство по регулированию энергетики провести внеочередную корректировку в течение трех рабочих дней цены произведенной электроэнергии и тарифа на тепловую энергию, поставленную потребителям предприятиями теплоэнергетического сектора, за исключением АО “Термоэлектрика”, исходя из компонентов, включенных в действующие цену и тариф, применяя текущую закупочную цену первичного топлива, передает ipn.md.

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