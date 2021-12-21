Кажется, приехали

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О том, что и междугородние поездки могут подорожать

Операторы, осуществляющие пассажироперевозки по национальным маршрутам, требуют повышения тарифа на свои услуги. Если власти не удовлетворят их запрос, готовы протестовать дольше и чаще.

Как записано в Кодексе

16 декабря на площади Великого национального собрания прошла акция протеста автоперевозчиков. По этой причине многие национальные рейсы были отменены. В манифестации приняли участие около 200 водителей микроавтобусов. Митингующие требовали повышения тарифа на проезд, аргументируя ростом цен на топливо, автозапчасти и ремонт и необходимостью инвестировать в модернизацию машин.

Следует отметить, что 4 октября 2021 года автоперевозчики, обслуживающие постоянные национальные маршруты и представляемые Ассоциацией работодателей операторов автомобильного транспорта (АРОАТ), направили в адрес Министерства инфраструктуры и регионального развития (МИРР) запрос, в котором призвали госведомство произвести расчёты и утвердить новые тарифы для автобусных и регулярных пассажирских перевозок. Выдвигая свои требования, транспортники ссылаются на Кодекс автомобильного транспорта и Постановление правительства №1167/2007, которые предусматривают, что министерство будет пересматривать тарифы как минимум один раз в год.

8 ноября ассоциацией были представлены министерству расчёты, согласно которым размер тарифа на транспортные услуги, в зависимости от определённых факторов, варьирует в пределах от 1,37 до 2 леев/км (сегодня он составляет 0,60 лея/км). Как говорится в запросе, направленном в МИРР, расчёты были детализированы, приведены в соответствие с нынешними ценами и основываются на методологии, утверждённой ПП №1167/2007, и на Отчёте об экспертизе CNEJ от 2012 года.

Но диалога между министерством и перевозчиками не случилось, из-за чего и начались протесты: первый прошёл 25 ноября, второй – 16 декабря. На протесте участники манифестации говорили о существовании коррупционной схемы на предприятии «Современные автовокзалы» и на Северном автовокзале Кишинёва и требовали от руководства МИРР вмешаться, чтобы её ликвидировать.

– У нас есть расходы, которые идут на удовлетворение аппетитов начальников автовокзалов, нефтяных, страховых компаний, не говоря уже об аппетите Национального агентства автомобильного транспорта и многих, многих других. Большая часть этих расходов может быть урегулирована. Министерство может, а в некоторых ситуациях даже обязано вмешаться и урегулировать это, – заявил председатель АРОАТ Олег Алекса.

Участники акции протеста, помимо повышения тарифов на перевозки, потребовали ввести для них нулевую ставку НДС, снизить цены на ОСАГО и отказаться от давления.

У нас есть расходы, которые идут на удовлетворение аппетитов начальников автовокзалов, нефтяных, страховых компаний, не говоря уже об аппетите Национального агентства автомобильного транспорта и многих, многих других. Большая часть этих расходов может быть урегулирована.

Непонятная логика

В свою очередь министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, комментируя СМИ после протеста обвинения в адрес госведомства, ничего не сказал про расчёты АРОАТ от 8 ноября, но заметил, что ещё 16 ноября перевозчикам направлен запрос на информацию по расчётам тарифов, однако в итоге из 67 операторов лишь 7 представили требуемые данные.

– Нам непонятна логика требовать повышения тарифа, если мы не получаем никакого ответа на просьбу предоставить конкретные данные, на основании которых нам следует принять такое решение, – сказал А. Спыну. – В ближайшее время министерство представит расчёты по тарифам на пассажирские перевозки.

Вместе с тем чиновник заверил журналистов, что на текущей неделе состоится встреча с рядом операторов маршрутов.

Перевозчики настроены решительно. Они пригрозили: если власти и в дальнейшем намерены их игнорировать, пассажироперевозки будут приостановлены не на день, а на неделю, а забастовки станут организовывать всё чаще и чаще.

Анастасия Погодина