Каждый третий житель столицы управляет каким-либо видом транспорта, – опрос

Каждый третий житель столицы управляет каким-либо видом транспорта, – опрос

Около 36% кишинёвцев водят автомобили, велосипеды или самокаты. Каждый второй мужчина в столице водит транспорт, а среди женщин этот показатель составляет 22%.

Такие данные содержатся в исследовании, проведённом компанией “Date inteligente” в рамках проекта “Гражданский бюджет”.

Опрос показывает, что 31% граждан ездят на машине с бензиновым, дизельным или газовым двигателем. Следом идут те, кто ездит на велосипеде – это примерно 1,8%. Далее идут гибридные автомобили, самокаты и электромобили.

Опрос также показывает, что больше всего людей, пользующихся электротранспортом или велосипедом, проживает в пригородах Тогатино, Крузешты, Колоница, Будешты, Вадул-луй-Водэ, а также в секторах Центр, Рышкановка и Ботаника.

Согласно исследованию, возраст большинства водителей – от 30 до 44 лет, за ними следуют молодые люди в возрасте до 29 лет. Опрос проводился среди 1522 человек в период с 15 августа по 20 сентября, погрешность составляет 2,51%.

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