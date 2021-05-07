Каждый пятидесятый житель Земли заразился коронавирусом

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Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 155,9 млн, следует из подсчётов tass.ru на основе данных властей, экспертов и СМИ.

Таким образом, доля инфицированных составляет более 2% населения планеты, которое Фонд ООН в области народонаселения оценивает в 7 млрд 795 млн человек по состоянию на середину 2020 года.

Самая высокая доля заболевших – в государствах с относительно малым количеством населения. Так, в Андорре заразились 17% населения (13,4 тыс. человек), а в Черногории – 15,7% (98 тыс.). В России этот показатель составляет около 3,3% (4,86 млн человек).

Доля уже вылечившихся составляет сейчас около 86%. При этом продолжают болеть как минимум 19 млн человек, однако эти данные являются неполными, пишет источник.

Число умерших из-за COVID-19 увеличилось до 3,2 млн – это 2,1% от всех инфицированных. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в США (583 тыс.), Бразилии (415 тыс.) и Индии (230 тыс.). Самые высокие показатели летальности отмечаются в Йемене (19,6%) и Мексике (9,3%).

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