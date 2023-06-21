Каждый должен знать: врач назвала первые признаки теплового удара

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Первыми признаками теплового удара являются слабость, головокружение, головная боль, тошнота, шум в ушах, учащённое сердцебиение и ощущение нехватки воздуха. Об этом рассказала российский врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова.

Она отметила, что тепловой удар возникает вследствие перегрева организма. Этому могут способствовать продолжительная жара, высокая влажность воздуха или активные физические нагрузки, пишет iz.ru.

Данное состояние может вызвать серьёзные нарушения в работе жизненно важных органов. В частности, страдает сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная системы и головной мозг. Также тепловой удар может привести к обезвоживанию организма. В некоторых случаях возможен летальный исход. Особенно опасно это состояние для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, — предупредила Тихомирова.

По её словам, тепловой удар может случиться, например, в транспорте или во время нахождения в душном помещении. Для профилактики теплового удара она посоветовала пить достаточное количество воды, ограничить физические нагрузки в жару, избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00, когда оно наиболее активно, и носить лёгкую и свободную одежду.

При наличии серьёзных заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем следует более внимательно следить за своим здоровьем. В жаркую погоду рекомендуется иметь при себе прохладные напитки или пакет сухого льда, чтобы можно было оказать помощь при тепловом ударе, — подытожила терапевт.

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