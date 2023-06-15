Каждый девятый житель Молдовы живет в условиях крайней нищеты

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Несмотря на некоторые тенденции снижения уровня бедности в 2014-2019 годах, уровень доходов населения в Республике Молдова остается самым низким по сравнению со странами региона, констатирует Министерство здравоохранения.

В 2020 году уровень абсолютной бедности вырос до 26,8% по сравнению с 25,2% в 2019 году, а уровень крайней бедности составил 10,8% по сравнению с 10,7% в 2019 году, таким образом, каждый девятый житель страны находится в условиях крайней бедности. Кризис COVID-19, за которым последовал экономический и энергетический кризисы, усугубили уровень бедности. Наиболее уязвимыми являются многодетные семьи, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, а также жители сельской местности, передает gagauzinfo.md.

Исследование GfK Purchasing Power Europe 2021 показывает, что молдаване имеют самый низкий доход на душу населения в размере 1892 евро, что составляет менее 13% от среднего показателя по Европе.

Нищета “выгнала” за границу около миллиона молдаван. Хотя получение более высоких доходов оставалось основным фактором, определяющим отъезд молдаван за границу, в последнее время возрастает вес других причин, благоприятствующих эмиграции, таких как получение лучшего образования (в частности, университетского или последипломного), социальная инфраструктура.

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