Каждый десятый взрослый россиянин сделал прививку от коронавируса

Каждый десятый взрослый россиянин сделал прививку от коронавируса

Каждый десятый совершеннолетний россиянин вакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше методом телефонного интервью, передаёт tass.ru.

Согласно представленным данным, 11% опрошенных уже сделали прививку российской вакциной. При этом 46% респондентов точно или “скорее” готовы сделать прививку себе или членам семьи, 39% опрошенных не готовы делать прививку.

70% россиян считают, что вакцинация позволит предотвратить распространение коронавируса, а 20% так не считают. Положительно относятся к массовой вакцинации 65% респондентов, 17% – отрицательно.

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