Каждый десятый взрослый россиянин сделал прививку от коронавируса

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Каждый десятый совершеннолетний россиянин вакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше методом телефонного интервью, передаёт tass.ru.

Согласно представленным данным, 11% опрошенных уже сделали прививку российской вакциной. При этом 46% респондентов точно или “скорее” готовы сделать прививку себе или членам семьи, 39% опрошенных не готовы делать прививку.

70% россиян считают, что вакцинация позволит предотвратить распространение коронавируса, а 20% так не считают. Положительно относятся к массовой вакцинации 65% респондентов, 17% – отрицательно.

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